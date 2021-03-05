شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للدفء وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة ،بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء ومائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال سيناء والرياح معتدلة على جنوب وشمال سيناء.

بينما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كلاهما والرياح معتدلة.

وتسود شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية.

- حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -