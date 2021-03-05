شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢٦ متدرباً من المحافظات ضمن ٤ دورات جديدة بمركز سقارة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير مهارات الكوادر الشبابية في المحليات، والاستجابة لاهتمام القيادة السياسية بمحور بناء الانسان المصري، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات الجديدة تشمل، تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بادارات البوابات الإليكترونية، وإدارات الإعلام بالمحافظات، والثانية في مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجى والتميز المؤسسى والموارد البشرية والدورة، والثالثة في مجال رفع كفاءة المدرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، وأخيرا في مجال التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولي.

وأكد البيان أن هذه الدورات التدريبية، يستفيد 126 متدرباً من جميع المحافظات.

يذكر أن مركز التنمية المحلية بسقارة له خطة تدريب سنوية تشمل عشرات الدورات التدريبية المتخصصة للنهوض بالعاملين في المحليات وتنمية مهاراتهم.