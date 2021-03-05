شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الفنون التشكيلية» يكرم أعضاء اللجنة العليا لمتحف الفن المصري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أعضاء اللجنة العليا لمتحف الفن المصري الحديث على دورهم الرئيسي لأجل ظهور المتحف في أجمل صورة وقت افتتاحه وما بذلوه من جهد كبير في اختيار الأعمال الفنية وإعداد سيناريو العرض فكانت النتيجة مشرفة وكان العرض هو الأكبر في تاريخ المتحف.

وتتألف اللجنة من الدكتور حمدي عبدالله رئيساً، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد عبدالعزيز الدكتور شوقي معروف، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، الدكتور عادل هارون، الفنان أيمن لطفي، الفنان طارق مأمون مدير.

وعبر خالد سرور عن تقديره وامتنانه لإسهام اللجنة الكبير والذي وصفه بالمخلص والوطني فلم تكل عزيمتهم ولم يتأخروا يوماً على مدار أكثر من عام ونصف بذلوا خلالها جهداً مضنياً في فرز ومطالعة مقتنيات المتحف من الأعمال الفنية وكلهم إصرار وحس مصري أصيل للخروج بعرض متحفي يليق بمصر وبتاريخ مصر وحركتها التشكيلية الرائدة وقد كان بشهادة جميع المتخصصين والجمهور الذين زاروا المتحف في حلته الجديدة.

وصرح الدكتور حمدي عبدالله ..«لقد اعتمدت اللجنة في إعداد سيناريو العرض على المنهج التاريخي بحيث يوثق العرض بصدق الأجيال الفنية المصرية، وبذل الجميع جهداً كبيراً في مشاهدة عدداً ضخماً من الأعمال تعدى ال12 ألف عمل في مختلف المجالات، ولولا حالة الحب والتعاون التي سادت بين اللجنة وفريق العمل بالمتحف وأعضاء الترميم كان ليحتاج ما تحقق عشرة أعوام.»

تجدر الإشارة أن اللقاء وإتباعاً للإجراءات الأحترازية قد أقتصر على عدد محدود من قيادات القطاع تقدمهم الفنان أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، ود. سلوى حمدي مدير عام المتاحف الفنية، فضلاً عن فريق العمل بالمتحف.