شكرا لقرائتكم خبر عن ثقب بخزان وقود.. محافظ البحر الأحمر يعلن تفاصيل محاولة إنقاذ مركب «نعمة الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الخميس، تحديد مكان مركب صيد على متنها 11 فرد إسمها «نعمة الله» ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي اشارة استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيسوم شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، لافتاً إلى أن المركب كانت قادمة من السويس، في طريقها للجنوب.

أوضح المحافظ أنه يتابع جهود إنقاذ المركب، بعدما تم تحديد موقعه.

كشف محافظ البحر الأحمر أنه تم إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية بطاقم المركب للإطمئنان عليهم، وطمأنة أسرهم، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان شامل بكل التفاصيل عقب إنتهاء عملية الإنقاذ، بإذن الله.