شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينعى اللواء كمال عامر: قامة وطنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي وزير الخارجية سامح شكرى، ببالغ الحزن وعميق الأسى، قامة وطنية كبيرة قدّمت الكثير لخدمة مصر في العديد من المواقع، وهو الفريق فخري كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي انتقل إلى رحمة الله.

وتقدم سامح شكري ووزارة الخارجية لأسرة المرحوم بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.