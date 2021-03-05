شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة: إذا تناول 20% من المواطنين لقاح كورونا ستقل نسبة الوفيات 80% والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي شادي شاش، "إذا تناول 20% من المواطنين للقاح كورونا ستقل نسبة الوفيات 80%.
وأشار "يجب تخفيف وتقليل الفاعليات والتجمعات في رمضان، حتى لا نكرر ما حدث العام الماضي، حيث كان هناك تكدس في المستشفيات وحدثت إصابات وسط العائلات خاصة في النصف الأخير من الشهر.
واختتم: "نتيجة جهود الدولة في التعاقد علي اللقاحات، أصبحت مصر أول دولة في أفريقيا تحصل علي لقاحات ضد فيروس كورونا، وهناك دول أوروبية لم تحصل عليها".
وأضاف "عندما يتلقى الشخص الجرعة الأولى، يتم بعدها إعطاء جرعة منشطة والتي بدورها تعمل على زيادة نسب الخلايا التي تواجه الفيروس، وحتى الآن اللقاحات تعطي وقاية 6 أشهر، ولكن المستهدف والمتوقع أن يعطي وقاية لمدة عام".
وقال: "السلالات الموجودة في جنوب إفريقيا، يتم الآن دراسة أمرها لأن بعض اللقاحات فشلت في التصدي لها، ولكن في كل الأحوال حتى في وجود تلك السلالة، لابد من الحصول على اللقاح، لأنه إذا لم يقي بشكل كامل فإنه يقلل من الأعراض".