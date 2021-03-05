شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رفع كفاءة نفق العجوزة بالجيزة واستقطاع جزء من الطريق لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بأعمال رفع كفاءة نفق العجوزة من حيث تنفيذ أعمال دهانات وتجميل وذلك في ضوء خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة انفاق السيارات.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم استقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكي يتسني للمعدات اللازمة تنفيذ الاعمال وذلك لمده شهر ابتداء من الساعة 12 صباح غدا الجمعة ، حتى يوم السبت الموافق 3/ 4 القادم على ان تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية .



ومن جانبه، قام رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد على الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد لها.



ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للتسهيل على المواطنين بمناطق الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الاعمال لتسهيل الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين.