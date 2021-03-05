شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: تفاصيل تطعيم الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا.. فيديو التعليم: 99.69% من طلاب الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية الصحة تجرى 430 تحليل "pcr" لفرق بطولة كأس العالم للرماية غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2ثانوى بـ15محافظة لاختبار اللغة الثانية الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت طعام محلى 97.6 % نسبة حضور طلاب الصف الثانى الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول تفاصيل عقد إسناد تشغيل القطار الكهربائى "عدلي منصور – العاصمة الإدارية" مع شركة فرنسية التأمينات تؤكد على المنافذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات مارس مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الغد