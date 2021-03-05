محافظ الجيزة: إطلاق أسماء شهداء الوطن على المدارس تقديرًا لتضحياتهم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزًا إداريًا على مستوى محافظات الجمهورية كونها ترسيخا لتطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل للريف المصري.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري علي مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.

أكد محافظ الجيزة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والتي تضمن تحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص للجميع ورفع قدرات البنية الأساسية و التحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وتقديراً لشهداء الوطن الذين سالت دمائهم الطاهرة فداءً لمصر الأبيه أطلق محافظ الجيزة اسم شهيد الوطن العميد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض عبدالغني على مدرسة الفيروز للتعليم الاساسي بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر، وإطلاق أسم الشهيد نقيب احتياط علي خالد عبد العزيز ، علي مدرسة القومية العربية الابتدائية بأدارة إمبابة التعليمية بحي شمال الجيزة وذلك تقديرا وعرفانا لتضحياتهم فداء" للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

وخلال الإجتماع استعرض محافظ الجيزة، كافة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين والوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تتوانى عن تذليل أية عقبات قد تواجه آليات خطة العمل بالمشاريع الجارية.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية لمشاريع الرصف الجاري تنفيذها والتأكيد علي شركات الرصف سرعة الأنتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المحددة .

وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلي أن المحافظة ماضية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، مضيفاً أن الدولة منحت فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم من خلال مد فترات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء, مناشدا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في تقديمها كون أن آخر مدة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في التصالح نهاية الشهر الجاري.

كما شدد المحافظ بإزالة أية مخالفات من مهدها خاصة مع تواجد وحدة المتغيرات المكانية والتي ترصد يوميا كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة، وأضاف بأنه لن يُسمح بوجود أيه مخالفات بناء حديثة مجددآ والتصدي للمخالفين بكل حزم وقوة وذلك من خلال الإزالة الفورية بجانب عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

مؤكدا علي ضرورة التعاون بين الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الطرق العامة والميادين لحل مشكلة الاختناقات والتكدسات المرورية بها، إلى جانب إحكام السيطرة علي المواقف التي تم تطويرها والتأكد من وجود المشرفين بها على مدار اليوم.

كما أكد المحافظ علي مواصلة الحملات علي المنشآت الصناعية والمخازن داخل الكتل السكنية للتأكد من تنفيذها اشتراطات الحماية والسلامة المدنية مع التصدي بكل حزم للأنشطة المخالفة والتي تمثل خطورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.

كما حرص المحافظ على الإطمئنان علي سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من توافر المناخ المناسب للطلبة وعدم وجود أية عقبات قد تواجه ابنائنا الطلاب مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الإمتحانات حرصاً علي سلامة الطلاب.

كما اطمأن المحافظ علي جهود مديرية الشئون الصحية في مجابهة فيروس كورونا ومدى جاهزية المستشفيات في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى وتوافر الأدوية اللازمة والاستمرار في استقبال الحالات المصابة مناشداً المواطنين بالاستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم.