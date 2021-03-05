شكرا لقرائتكم خبر عن 93 زلزالا تضرب مصر خلال شهر.. بينها 2 اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال 30 يوم تعرضت مصر لسلسلة من الزلازل، وصلت إلى 93 زلزل منهم زلزالين، اليوم الخميس، بحسب المرصد الألماني لرصد الزلازل والبراكين.

وبحسب المرصد تعرضت مصر لعدة زلزال منها زلزالين بقوة 4.0 أو أعلى، و4 زلازل بين 3.0 و4.0، و29 زلزالًا بين 2.0 و3.0، و62 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادة.

وبحسب المرصد فان مصر تعرضت لزلزالين اليوم الخميس الأول في جنوب الجيزة بقوة 2.8 ريختر على مسافة 20 كيلو متر، والثاني في جنوب شرم الشيخ بقوة 1.9 ريختر على مسافة 10 كيلو متر في حدود الساعة 9 مساءاً دون وقع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد اليوم الخميس تسجيله عن طريق محطات الشبكة القومية للزلازل، بقوة 2.8 ريختر جنوب محافظة الجيزة، ولم يشعر أي مواطن به.

ويذكر أن الهزة الأرضية التي شهدتها مصر تزامنت اليوم مع زلازل بقوة 8 ريختر ضرب سواحل نيوزلندا للمرة الثالثة خلال يوم، فيما أعلن المرصد الأمريكي لرصد الزلازل عن أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد موجات الزلازل التي ضربت ساحل نيوزيلندا.

وتوقع خبراء الزلازل من تسونامي في المحيط الهادي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أطلقت السلطات من النيوزيلنديين على ساحل الجزيرة الشمالية، تحذيرات ومغادرة منازلهم إلى مناطق مرتفعة تجنبا للأخطار من تداعيات الزلازل وتسونامي التي ضرب الساحل النيوزيلندي.