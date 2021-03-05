شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: 500 مليار جنيه تكلفة مبادرة « حياة كريمة » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب، بالإضافة لمشروعات الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المرحلة الثانية من المبادرة تعمل على رفع كفاءة 30 ألف تابع ونجع وقرية بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العام الأول سيشمل تطوير ما يقارب الـ1500 قرية.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية شاملة في القرى من خلال تطوير المرافق والبنية الأساسية بالتعاون مع وزارة الإسكان ومنظمات المجتمع المدني، والمحور الثاني من المبادرة يسعى للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى.