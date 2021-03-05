شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يبحث «تطوير الريف وحياة كريمة» في القنطرة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعا موسعا، بحضور المهندس هشام رجب استشارى الهيئة الهندسية واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وممثلي الهيئة الهندسية ورؤساء القرى وممثلي مبادرة حياة كريمة، للوقوف على الاستعدادات الأخيرة والخرائط التنظيمة لبدء سير العمل التي تتضمن تطوير البنية التحتية لـ 16 قرية.

تضمن الاجتماع مناقشة الخرائط التنظيمية التي تم إعدادها لتوصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لبدء تطوير البنية التحتية للقرى المدرجة بالمرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة.

أكد نائب المحافظ ضرورة مراعاة النمو السكاني وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات.