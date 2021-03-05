شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتراجع .. بيان جديد بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، التزام أديس أبابا بحل «مربح للجميع» بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة المياه الإثيوبية، في بيان، إن بيكيلي أجرى، الخميس، مباحثات مع وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية حول الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي والمحادثات الثلاثية بشأنه.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا والسودان ومصر) بشأن سد النهضة، وأطلع وزير المياه الإثيوبي الوفد الكونغولي على موقف أديس أبابا من السد.

وشدد الوزير على أن «إثيوبيا لا تزال ملتزمة بحل يربح فيه الجميع، وتتطلع إلى قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا الأمر (وساطة)».

وأضاف أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية من خلال المفاوضات الثلاثية.