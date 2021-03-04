شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تنفيذ أولى محاضرات الدورة التدريبية لأطباء الأورام والصيادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل، وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، فقد قامت مديرية الشؤون الصحية بالبدء في فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الصيادلة الإكلينيكيين في أقسام الأورام بمستشفيات الصحة بالشرقية.

قام الدكتور هاني نادر، زمالة الأورام بمستشفي الزقازيق العام، بمشاركة الدكتورة نهي عصام، تفتيش كلينكال بالمديرية، والدكتورة رنا صلاح، صيدلي إكلينيكي بمستشفى الجامعة، بتقديم أولي محاضرات الدورة التدريبية، للصيادلة الإكليكنيين بمستشفيات الزقازيق العام، والسعديين المركزي، تم خلالها شرح أنواع الأدوية المستخدمة في علاج الأورام، وكيفية التغلب على الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج الكيماوي، وضبط جرعات الأدوية المعطاه لمرضى الأورام، وعن تفاعلات الأدوية المختلفة مع المحاليل.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين والمشاركين في العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.