شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات من شوارع وأحياء مطوبس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس حملة موسعة بشوارع وأحياء المدينه لإزالة الإشغالات والإعلانات العشوائية من جدران المحلات التجارية وأعمدة الإنارة بمطوبس، إضافة لتنظيف شوارع وميادين مدينة مطوبس.



وكلف أنور عطية نائب رئيس المدينة لقطاع الإزلات والإشغالات وصلاح سلطان بالمرور على المحلات التجارية وأعمدة الأنارة وإزالة كافة اللافتات والإعلانات العشوائية والمعلقة بدون تراخيص وفرض غرامات مالية على المخالفين. وكلف برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بشارعى بورسعيد ومجمع مواقف القاهرة وكفرالشيخ ودسوق وشارع المستشفى والمحكمة، وشدد على عدم التهاون مع كل من يقوم بالاستيلاء على الشارع العام من الباعة الجائلين وقائدى التكاتك.