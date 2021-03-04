شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة في الحامول بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول تحسين ورفع مستوي الخدمات والتواصل ميدانيا مع المواطنين وتحسين مستوى المرافق والخدمات، وكلف رؤساء الوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والتخلص من مخلفات الأمطار، ومنع الأسواق الأسبوعية وفضها.

وتابع رضا الشربيني، رئيس قرية التفتيش أعمال حل مشكلة الصرف ومياه الأمطار بمدرسة ناصر الثانوية بالتفتيش بعمل خط صرف 6 بوصة بفناء المدرسة بمشاركة مجلس أمناء المدرسة، كما تابع محمد عبدالسلام، رئيس قرية الكفر الشرقي سير العمل بمنظومة النظافة ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع تميم أبو زيد، رئيس قرية الزعفران أعمال النظافة بشوارع القري والعزب وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية. وتابع هاني الفوال، رئيس قرية البنا أعمال مسح وتمهيد طريق عشرين - قليني ورفع ناتج التطهير وإزالة المخلفات الزراعية وروث المواشي لتوسعة طبان الطريق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.