شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد «بلال بن رباح» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مساء اليوم الخميس، كلا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، بحضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.

وأدى الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئاً أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في العمل.

يذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.