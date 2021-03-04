شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد «بلال بن رباح» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح مساء اليوم الخميس، كلا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، بحضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.
وأدى الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئاً أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في العمل.
يذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.
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