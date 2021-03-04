شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف مطروح» يطالب أئمة سيوة بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح بالعميد عصام عبدالغني رئيس مجلس مدينة سيوة بمقر مجلس المدينة، ناقشا معا دور الدعاة في تصحيح المفاهيم الخاطئة عند البعض عن الدين وطرق تصحيحها.

كما التقى وكيل وزارة الأوقاف بمطروح بأئمة سيوة بقاعة مركز الصناعات الحرفية في حوار مفتوح بدأه بتهنئة الأئمة بمناسبة الإسراء والمعراج وتناول اللقاء التحضيرات اللازمة لشهر رمضان وضرورة الالتزام بالإجراءت الاحترازية كواجب ديني ووطني. وناقش دور الإمام في المسجد وخارجه حاثا إياه على المشاركة المجتمعية في محيطه ودوره كقائد يسعى للإصلاح.

كما ناقش دور الإمام في تنمية الوازع الديني والأخلاقي ودوره في تنمية الانتماء الوطني، وحث الأئمة على تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار الضالة بالحكمة والموعظة الحسنة. ونبه على العمل بروح الفريق في ظل الأسرة الواحدة.



كما اختتم جولته بالمرور على المساجد التي تقوم الوزارة بإحلالها وتجديدها للوقوف على جدية العمل والاستعداد لافتتاحها في أقرب وقت، وشمل المرور مسجد الرحمة طنصار، سيدي عبدالسلام، ومسجد النور أغورمي والأخير بالجهود الذاتيةومنتظر افتتاحه مع شهر رمضان.