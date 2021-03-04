شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للدعاة في الصعيد : هذا شرط فتح المساجد لـ صلاة التراويح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لقاءاً بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن وكيل الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، والدكتور ماهر على وكيل مديرية أوقاف قنا، والشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف محافظة أسيوط، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بأوقاف قنا، ومدير الدعوة بأوقاف أسيوط، ولفيف من قيادات الدعوة بمحافظات الأقصر وقنا وأسيوط وأسوان، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.

وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة بالصعيد

بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الأقصر لاستضافته الكريمة للقاء، وتقدم بالشكر لكل الأئمة والدعاة لجهودهم المشكورة في الحفاظ على بقاء المساجد مفتوحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة بالصعيد

دعا الوزير، الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد لصلاة التراويح هذا العام بالمساجد وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي. كما أكد وزير الأوقاف على اهتمام رئيس الجمهورية بالأئمة والدعاة وتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، واهتمامه بشؤون المساجد، مؤكدا سير الوزارة في عملية تطوير المساجد وفق الخطة العامة للدولة من بناء المساجد الجديدة بناء على المخطط العام والمواصفات الفنية المعتمدة واعمار وإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها بالسجاد.

وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة بالصعيد

وفي جانب الاهتمام بالأئمة والدعاة، أوضح اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى الأئمة والدعاة من عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة الدعوة.

كما أشار إلى الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والصحة النفسية وعلوم الاجتماع من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.

وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة بالصعيد

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الأوقاف، الأئمة إلى المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يهتدى بها.