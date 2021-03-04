شكرا لقرائتكم خبر عن يواصل الانخفاض .. سعر الذهب اليوم فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب اليوم فى مصر الانخفاض فى المساء عن الأسعار الصباحية، تجاوبًا مع الانخفاض الذى يحدث فى أسعار الذهب عالميًا اليوم.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر عن الأسعار الصباحية بمبالغ تتراوح بين 4 جنيهات و3 جنيهات.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلي 858 جنيهًا بدلاً من 863 جنيهًا فى الصباح بفارق قدره 5 جنيهات.

هبط سعر الذهب اليوم عيار 21 فى مصر إلي 750 جنيهًا بدلاً من 755 فى الصباح بفارق قدره 5 جنيهات.

وانخفض سعر الذهب فى مصر اليوم عيار 18 إلي 643 جنيهًا بدلاً من 647 جنيهًا بفارق 4 جنيهات.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم إلي 6008 جنيهًا بدلاً من 6040 جنيهًا فى المساء بفارق 32 جنيهًا.

استمرت أسعار الذهب عالميًا فى الهبوط مساء اليوم فى البورصات العالمية وانخفض سعر الذهب إلي 1697.97 دولار، بانخفاض قدره 13.70 دولار تقريبًا، بينما انخفض سعر الذهب اليوم للعقود الآجلة إلي 1694.1 دولار بانخفاض قدره 1.30 دولار.

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