شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى : الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزع على 80 دولة مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات منفردة لتأثره كثيرًا بأزمة فيروس كورونا، في المقابل كانت الصين متهمة في بداية الأمر بأنها مصدر انتشار الفيروس، والآن أصبحت الأمل والمنقذ لمعظم دول العالم، وأنها تمد العالم باللقاح في فترة غياب أمريكا وتخلي أوروبا عن دورها.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزعها على العالم، وتوزع لـ80 دولة بدون مقابل، كما أنها تنتج اللقاحات كطريق للدبلوماسية في العالم، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا بدأت بدبلوماسية الكمامات، والآن تعيش دبلوماسية اللقاحات.

وتابع: «الصين وروسيا والهند وكوبا وإسرائيل والإمارات كان لها طريقة في دبلوماسية اللقاح، كما أن روسيا تصدر الكثير من اللقاحات على دول العالم، موضحًا أن كوبا من أهم دول العالم في الطب، والهند انتجت لقاحات محلية وتمتلك بنية تحتية من المراكز البحثية بشكل كبير.