شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يلتقي طلاب الجامعة الفائزين بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب أوائل السنة قبل النهائية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة والذين فازوا بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،

أكد الدكتور أحمد جابر شديد على أن الدعم المادي الذي يتلقاه طلاب جامعة الفيوم المتفوقين من خلال منحة وزارة التضامن الاجتماعي هو جزء صغير من الدعم الذي تقدمه الجامعة لأبنائها الطلاب، مشيرًا أن المنحة المقدمة للطلاب المتفوقين جاءت تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠، وأن الجامعة تسعى للتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد مظلة منحة الوزارة لتشمل الطلاب المتفوقين في كليات العلوم الإنسانية وكذلك دعم طلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن بدء صرف المنحة الشهرية سيكون في نهاية شهر مارس الجاري، وقد تم إنشاء حساب بنكي للطلاب الفائزين بالمنحة وتم تسليمهم بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بهم.

وأكد الدكتور خالد عطا الله على استمرار تقديم المنحة للطلاب المتفوقين في حال استمرار تفوقهم في السنة النهائية والدراسات العليا، بالإضافة لمكافأة تقدر ب ٢٥ ألف جنيه للمتفوق في مرحلة الماجستير و الدكتوراه بجانب منحة ال ١٠٠٠ جنيه الشهرية والتي تصرف لمدة عام لطالب الماجستير ولمدة عامين لطالب الدكتوراه.