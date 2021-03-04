شكرا لقرائتكم خبر عن جائزتها 30 ألف دولار.. حفل اختيار أفضل «توب موديلز» ٢٠٢١ في الغردقة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد إحدى القرى السياحية الكبري بمدينة الغردقة مساء غد الجمعة، إعلان الفائزة باللقب لمسابقة توب موديلز ٢٠٢١، حيث أنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات للاحتفال الذي سيقام بحضور عدد من المتهمين بالموضة والأزياء ولجنة التحكيم وممثلي وسائل الإعلام، حيث تحصل الفائزة باللقب على جائزة بـ ٣٠ ألف دولار.



واختتمت تصفيات المسابقة خلال الأيام الماضية باستعراض المتسابقات الأزياء الخاصة بالبروفة النهائية لحفل الختام وسط حضور من المئات من السائحين من مختلف الجنسيات، وكانت المشاركات في المسابقة ملكة قمن بجولات سياحية بمدينة الغردقة والقيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، وردود الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغاتومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.



تتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول، وحرص السائحون المتواجدون بهذه الفنادق التي استضافت المشاركات على التقاط الصور التذكارية معهم.

أكدت حبيبية الشاعر المنسق العام للمسابقة، أن هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهى دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون المسابقات والمهرجانات ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على اغلفة المجلات المتخصصة.



وأضافت منسق عام المسابقة أنه تم تنظيم عدة جولات للمشاركات لزيارة المعالم السياحية والفندقية وزيارة منطقة سهل حشيش في إطار الترويج ودعم صناعة السياحة بالاضافة إلى رحلة بحرية وشملت انشطة المسابقة القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات.