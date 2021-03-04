شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج عن أزمة امتحان كلية الحقوق: «أنا زملكاوي.. والدكتور خانه التوفيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن أزمة امتحان كلية الحقوق في الجامعة ذاتها، الذي يتعلق بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

وقال رئيس جامعية سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن الدكتور أحمد عبدالموجود وضع امتحان مادة القانون، ووضع سؤال افتراضي عن وفاة لاعب بالزمالك اللاعب أشرف بن شرقي بشكل افتراضي، لكي يقوم الطلاب بتوزيع الميراث، ولكن خانه التوفيق في اختيار المثال.

وتابع أن الجامعة قامت بإلغاء انتدابه، وتم مخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق معه، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الأمر، معقبا:«الدكتور خانه التوفيق في اختيار لاعب الجميع يحبه، أنا زملكاوي وبحب الزمالك جدًا».