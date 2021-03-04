شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من ظهورها مع ريهام سعيد .. فتاة تعود لوالدتها بعد غياب 14 عامًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ساعات من ظهورها على التلفزيون ببرنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، خرجت السيدة التي تحدثت عن غياب ابنتها منذ 14 عامًا وعدم رؤيتها بسبب خلافات أسرية.

وعرضت قناة «النهار»، مقطع فيديو للسيدة، تتحدث عن مكالمتها الهاتفية الأولى مع نجلتها، التي لم ترها منذ 14 عامًا، موجهة الشكر لريهام سعيد، مؤكدة أنها في أسعد أيام حياتها، حيث تمكنت من سماع صوت ابنتها لأول مرة في حياتها.

وواصلت قائلة: «أنا مش مصدقة نفسى.. أنا بسمع صوت بنتي!!. أول مرة أسمع صوتها من أول ما اتولدت.. لا أصدق ما حدث.. قلبي يكاد يتوقف من الفرحة».

وعرض برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة «النهار»، قصة سيدة مطلقة لم تر ابنتها منذ 14 عامًا.

وتحدثت السيدة عن تفاصيل زواجها، الذي جاء كما تقول «زواج صالونات»، قبل أن ينتهي بها الأمر إلى الطلاق، موضحة أن ابنتها لم ترها إلا في صغرها، مضيفة: «مشوفتهاش إلا وهي عندها شهور، والموضوع انتهى بالطلاق، وخلال السنوات دي كلها مشفتش بنتي».

وأجهشت السيدة بالبكاء، على الهواء خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة أنها تعرضت لكثير من المشكلات بسبب مساومات طليقها الذي تسبب لها في كثير من الأزمات.

وواصلت خلال حوارها: «جوزي انتقم مني في بنتي، وطوال طلاقي مكنتش أعرف هو فين، إلا مؤخرًا، وفي النهاية عملت فيديو على اليوتيوب، عشان الناس تسمعنى.. هو متزوج ومخلف وتواصلت معه أكثر من قبل عشان أشوف بنتي ولكن بلا جدوي».