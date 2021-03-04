شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجائي: إيراد حديقة الحيوان مليون و200 ألف جنيه شهريًا.. والتذكرة لا تزال 5 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة تنفق 22 مليون جنيه سنويًا من إيرادات الحديقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديقة تصرف من مواردها 10 ملايين جنيه غذاء للحيوانات، والرعاية الطبية قرابة مليون ونصف المليون، والرواتب حوالي نصف مليون جنيه شهريا، والإجمالي 7 ملايين سنويا تقريبا.

وأشار إلى أن الحديقة تأثرت بالغلق بسبب كورونا، وتم الصرف من الإيرادات المرحلة، ما أدى لتآكلها، وكانت حوالي 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال جيد على الحديقة.

وأوضح أن حديقة الحيوان أغلقت حوالي 5 شهور، وبعد إعادة الفتح أصبح الإيراد مليونًا و200 ألف شهريًا، ما يفي بالمصروفات الثابتة شهريا.

وأكد أن عدد الزوار يوميا حوالي 10 آلاف، والجمعة والسبت حوالي 30 ألف زائر، مشيرا إلى أن التذكرة مازالت بخمسة جنيهات.