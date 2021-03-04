شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنشر صور أعمال القطار الكهربائي قبل 150 يوما من بدأ التشغيل التجريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء العد التنازلي التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان)، بعد 150 يوما والمخطط لها في أغسطس المقبل.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل مجموعة من الصور ترصد أعمال تنفيذ كوبرى الإسماعيلية بمشروع القطار الكهربائي LRT وهو من الكباري المحورية التي تربط المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية.

كان الفريق كامل الوزير قد أعلن أمس عن بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021 مشيرا الى أن القطار الكهربائي يمثل مثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).