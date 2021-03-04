شكرا لقرائتكم خبر عن بقرع الأجراس والترانيم .. المنيا تستقبل سفير الفاتيكان بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديراموس للأقباط الكاثوليك، في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

كان في استقبال السفير، الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وقرع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، إن المطرانية تضم 21 كنسية موزعة على 3 مراكز بجنوب المحافظة وهي: ملوي، أبوقرقاص، ديرمواس ويخدمها 24 كاهنا، مؤكدا أن العمل الذي تم خلال العام المنقضي جيد، وتم بالتضافر والتعاون الجماعي، وظروف جائحة كورونا حالت دون زيارة جميع المناطق التي تتبع للمطرانية.

وتستمر زيارة المطران حتى يوم 10 من الشهر الجاري، وتشمل تفقد مقر المطرانية بمدينة أبوقرقاص، ورحلة نيلية لآثار منطقة بني حسن الشروق، ورعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، ملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية، ورعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا.

ومن المقرر أن يزور المطران السبت المقبل، رعية ماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، ويوم الأحد يشارك في قداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.

ويزور المطران، يوم الإثنين، رعية دلجا والبدرمان وحنا أيوب، والعائلة المقدسة، والعذراء والبياضية بمركز ملوي.

ويوم الثلاثاء سيشهد قداسًا احتفاليًا لنوال درجة الرتبة القمصية للآباء الكهنة: جرجس بشري، دانيال إسحاق، إبراهيم زكي، ثم لقاءات مع القيادات الدينية والسياسية، ثم يغادر المطران المحافظة مساء يوم الأربعاء المقبل.