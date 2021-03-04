شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تنظم رحلات للمؤثرين العرب والأجانب للترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎استكمالا لسياسة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى تنظيم زيارات ورحلات تعريفية لمشاهير المدونين والمؤثرين الأجانب والمصريين والعرب، نظمت الهيئة زيارة تعريفية إلى محافظة جنوب سيناء لعدد من المؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين حيث يتمتع هؤلاء المؤثرين بمتابعين تتراوح أعدادهم ما بين 500 ألف واثنين مليون متابع.

‎وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين باعتبارهم شركاء فى عملية الترويج السياحى لمصر، وإشراك المجتمع وخاصة الشباب فى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة وتشجيعا للسياحة الداخلية.

‎واصطحبهم خلال هذه الزيارة المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في جولة سياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين للتعرف على متحف شرم الشيخ الجديد وأبرز المعالم والمقاصد السياحية والأثرية بسانت كاترين، حيث قامت الهيئة بإعداد برنامج سياحى تثقيفى مميز بهدف التوعية السياحية والأثرية ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات للمجتمع المصرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهؤلاء المؤثرين.

‎وتضمن البرنامج زيارة دير سانت كاترين وعدد من المعالم السياحية، مثل شجرة العليقة الملتهبة المقدسة، والوادى المقدس طوى، والمكتبة، ومنطقة العجل الذهبى، ومنطقة النبى هارون، ومساكن الخديوى عباس حلمى، ومساكن العمال والجنود، بالإضافة إلى زيارة السوق المحلى للإطلاع على المنتجات اليدوية التراثية لابناء المدينة والمنتجات الصحية الطبيعية التى تشتهر بها المنطقة، وذلك للترويج لهذه الصناعات التقليدية ودعما للمجتمع المحلى، وقد تم خلال الزيارة الالتزام بتطبيق الإجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية فى كافة الأماكن السياحية والأثرية.

‎وأعرب هؤلاء المؤثرين عن مدى إعجابهم بمقتنيات متحف شرم الشيخ وأثنوا على الربط بين مُنتجى السياحة الشاطئية والثقافية من خلال المتحف، كما حرصوا على توثيق زيارتهم من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بهم والتى تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

‎وخلال الزيارة التقى المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت وهؤلاء المؤثرين باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذى أبدى ترحيبه بهم وأثنى على مجهودات وزارة السياحة والآثار للدفع بالحركة السياحية من داخل وخارج مصر وتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى فئات المجتمع المختلفة، مؤكدا على دعم المحافظة لهذه المجهودات بكافة الطرق.