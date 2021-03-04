شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية: الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على قدر كبير منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات لتغطية أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا ، ونتفاوض مع كل الجهات المنتجة للقاحات، مشيرا إلى أن النظام العالمى الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا مستثنى منه حاليا الأقل من 18 عاما، بالإضافة إلى السيدات الحوامل، ونسعى لتطعيم أكبر قدر ممكن من الفئات، مضيفًا ان الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على قدر كبير منها، والدول الأخرى حصلت على قدر أقل كثيرا من اللقاحات التي كان متوقعا الحصول عليها. وتابع تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن النظام المتبع في دول العالم في التطعيمات يجرى تطبيقه فى مصر. وكانت بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن المواطنين المقرر تطعيمهم اليوم هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى وموعد التطعيم، سيجرى البدء بهم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى، أن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.