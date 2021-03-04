شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى برلين تنظم ندوة لخبراء وباحثين عن آثار سد النهضة على دولتى المصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة مصر فى برلين ندوة بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية-الألمانية بمشاركة وفد مصر فى المفاوضات وبحضور خبراء وباحثين ومسئولين حكوميين لشرح رؤية مصر وتوضيح آثار سد النهضة على دولتى المصب.



جانب من الندوة

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة له، اليوم الخميس، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الخارجية لتوضيح مساعى مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة.