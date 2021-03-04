نقابة الكيماويات تتقدم ببلاغ ضد بيع "سميثكلاين للأدوية فارما" دون اتفاقية تحمي حقوق العمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تقدمت النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ورئيس "الوزراء" و"النواب" و"الشيوخ" ووزيري القوى العاملة والاستثمار، طالبت فيه بسرعة التحقيق والتدخل لحماية حقوق العاملين بشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية بعد الاستحواذ عليها من جانب شركة فارما للأدوية عن طريق الشراء.

وبحسب بيان اليوم، دعا البلاغ، إلى إيقاف عملية البيع حتى اتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع،طبقا للقانون.

وجاء في البيان، أن البلاغ المقدم ضد الممثل القانوني لشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية "مشكو في حقه الأول"، والممثل القانوني لشركة حكمة فارما للأدوية "مشكو في حقه الثاني"، قال إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى توفير جو من الاستقرار والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة في إطار قانوني، بجانب دور التنظيم النقابي الذى أكد عليه الدستور في مادته (76) وقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كانت المفاجأة بقيام المشكو في حقه الثانى بالاستحواذ على الشركة المشكو في حقها الأولى عن طريق الشراء وذلك دون مشاركة النقابة العامة للكيماويات المنوط بها حماية حقوق العاملين عن طريق عقد اتفاقية عمل جماعية تضمن الحقوق وتحافظ عليها وذلك وفقاً للمواد (15/ب) _ ( 16/ب) من القانون 213 لسنة 2017 والمواد 168 _ 169 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي فرض القانون في المادة (253) منه عقوبة على مخالفتها وهو الأمر الذى أثار العاملين مما اضطرهم إلى الاعتصام يومى 24،و 25/2/2021 وذلك لعدم وجود اتفاقية عمل جماعية ثلاثية الأطراف لضمان حقوقهم.

والتمس البلاغ سرعة التدخل لحماية حقوق العاملين لإيقاف عملية البيع حتى إتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المشكو في حقهم وتعيين مفوضاً عاماً لادارة الشركة المشكو في حقها الأولى اعمالاً لصحيح القانون.

يذكر أن النقابة العامة للكيماويات، تقدمت بمذكرات مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزيري القوى العاملة ،والاستثمار ،ورئيس هيئة الاستثمار ،وطالبت بالتدخل لتفعيل الاتفاقية الجماعية لإتمام اتفاقية تضمن كافة حقوق العاملين ضمن عقد البيع.

وجلاكسو سميثكلاين هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985،وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية،وهي من أكبر 5 شركات أدوية في مصر، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 3.6 مليار جنيه في آخر 11 شهراً من 2020، أما "حكمة فارما" فتأتي في المرتبة الثامنة من حيث المبيعات بالسوق المصرية.