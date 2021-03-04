بالصور.. أبرز الأعمال المشاركة في معرض "بورسعيد" التذكاري



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

رصدت كاميرا "الخليج 365" أبرز الأعمال المشاركة في معرض "بورسعيد" التذكاري الذي يسجل تاريخ المدينة الباسلة، والذي ستفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بعد قليل، ضمن فعاليات تدشين بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ٢٠٢١.

وتمثلت أبرز الأعمال في صور الزعماء الراحلين وصور المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وإعلان الزعيم جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، وغيرها.

وتطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات الاحتفال باختيار "محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" والتي تستمر طوال العام الحالي 2021 وذلك اليوم الخميس بالمركز الثقافي في بورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أعدت وزارة الثقافة أجندة ثقافية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والابداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها فضلاً عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية الى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الاثرية بالمدينة وغيرها.

وتشمل الفعاليات، إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها، وإعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني الجمعة 5 مارس.

تستهل المراسم بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من اشهر أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.