بالصور.. أبرز الأعمال المشاركة في معرض "بورسعيد" التذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
رصدت كاميرا "الخليج 365" أبرز الأعمال المشاركة في معرض "بورسعيد" التذكاري الذي يسجل تاريخ المدينة الباسلة، والذي ستفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بعد قليل، ضمن فعاليات تدشين بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ٢٠٢١.
وتمثلت أبرز الأعمال في صور الزعماء الراحلين وصور المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وإعلان الزعيم جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، وغيرها.
وتطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات الاحتفال باختيار "محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" والتي تستمر طوال العام الحالي 2021 وذلك اليوم الخميس بالمركز الثقافي في بورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أعدت وزارة الثقافة أجندة ثقافية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والابداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها فضلاً عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية الى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الاثرية بالمدينة وغيرها.
وتشمل الفعاليات، إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها، وإعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني الجمعة 5 مارس.
تستهل المراسم بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من اشهر أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.