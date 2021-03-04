شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول أيام رمضان 2021 فلكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2021 محركات البحث في مصر والعالم العربي والإسلامي، مع قرب حلول شهر رمضان 1442 هجريًا، حيث ينتظر ملايين المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.

وأكد خبراء الفلك أن موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق 13 أبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو 2021.

وذكرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان 2021 إلا شهر وعدة أيام.

وتقول دار الإفتاء إن رؤية هلال شهر رمضان هي حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

وأضافت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان 2021 تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.