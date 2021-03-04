شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق طابا في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، أعمال التطوير والرصف بمدخل بنها القبلي «طريق مساكن طابا»، وقال إنه جرى رفع كافة المعوقات في الطريق، وتم حلها للتسهيل على الشركة المنفذة للمشروع لتسليم الطريق على أعلى مستوى من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين من رصف وإنارة وصرف صحي.

كما تابع رئيس المدينة، أعمال تطويركورنيش النيل، لافتا إلى أنه المتنفس الحقيقى والرئيسى لأهالي المدينة والقرى المجاورة، وسيتم تنفيذه بأعلى المواصفات الخدمات والمرافق العامة كونه طريق حيوى يخدم العاصمة.

وتفقد رئيس المدينة أعمال الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية في بنها، ومتابعة إصلاح المعدات ووجه بسرعة إنجاز باقى المركبات.