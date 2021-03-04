شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشيد بمسرحية «سينما مصر»: فن راقٍ وهادف للمبدع خالد جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمسرحية «سينما مصر» للمخرج خالد جلال، المعروضة على مسرح الإبداع.

كتب «هيكل» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «سعدت جدا بحضور مسرحية سينما مصر، التي يقدمها المخرج المبدع خالد جلال على مسرح الإبداع». وأضاف: «فن راق، وهادف، وينبئ بأن مصر لديها قدرة فنية محترمة لا تنضب. أشكركم جميعا على الأمسية الرائعة».