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وزير الإعلام يشيد بمسرحية «سينما مصر»: فن راقٍ وهادف للمبدع خالد جلال

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمسرحية «سينما مصر» للمخرج خالد جلال، المعروضة على مسرح الإبداع.

كتب «هيكل» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «سعدت جدا بحضور مسرحية سينما مصر، التي يقدمها المخرج المبدع خالد جلال على مسرح الإبداع». وأضاف: «فن راق، وهادف، وينبئ بأن مصر لديها قدرة فنية محترمة لا تنضب. أشكركم جميعا على الأمسية الرائعة».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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