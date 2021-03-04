شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر تحذيرًا للمواطنين.. وتعلن موعد بداية فصل الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف ينتهي 20 مارس الجاري.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «بداية فصل الربيع يوم 21 مارس.. وستشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة»، لافتة: «درجات الحرارة ستتراوح بين 22- 24 درجة حتى يوم الإثنين القادم».

وأوضحت: «بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء سنشهد ارتفاعا مؤقتا وملحوظا في درجات الحرارة وستصل إلى 27- 29 درجة مئوية على القاهرة، وتصل ليلا إلى 14- 15 درجة مئوية.. وسنتخفض مرة أخرى يوم الخميس».

ونوهت: «نحذر المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية رغم الارتفاع في درجات الحرارة تجنبًا للإصابة نزلات البرد»، مشيرة: «الشبورة المائية سوف تظل موجودة خلال الأيام المقبلة، في الصباح الباكر ولن تكون كثيفة ولن تؤثر على حركة المرور والسفر».