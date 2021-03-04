شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطالب بعودة موظفى الجمعيات الأهلية المنتدبين للعمل بالمديريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه لابد من عودة موظفى التضامن الاجتماعى المنتدبين والموجودين في الجمعيات الأهلية والعاملين بها إلى مديريات التضامن الاجتماعى للعمل بها وأن على الجمعيات الأهلية أن تقوم بتنفيذ القرار لآن هناك موظفين يخرجون على المعاش وليس أمامنا إلا أن نستعين بموظفينا الموجودون في الجمعيات لتسيير العمل.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى شاركت الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في وضع حجر أساس مجمع المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بشرق النيل، بحضور المهندس محمد الأمين رئيس مؤسسة المستقبل الأمين، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن.

أشارت الوزيرة إلى أن وضع حجر أساس المجمع يعد خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء الصغار أوالكبار، إيمانا بحقهم في الحماية والرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإقامة المجمع على مساحة 3500 متر داخل القرية الاجتماعية، والذي سيوفر الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لمختلف الفئات العمرية بداية من الأطفال وحتى كبار السن، حيث يتضمن المجمع دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام والأطفال بلامأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة إيوائية نموذجية، وقاعة متعددة الأغراض.