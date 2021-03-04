شكرا لقرائتكم خبر عن مدون دمياطي يطلق مبادرة «صيف في رأس البر» : «نفسي كل الناس تيجي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المدون الدمياطي على الشامي، اليوم الخميس، مبادرة أسماها «صيف في رأس البر» بهدف الترويج للمصيف والتشجيع لزيارته خلال موسم الصيف المقبل.

قال «الشامي» لـ«المصري اليوم»:«أنا من عشاق رأس البر وهو مصيف عريق له تاريخه ويستحق أن ينال مرتبة أعلي من اللي يحتلها حاليا وسط غيره من المصايف الأخري، وباعتباري مدونا دمياطيا فرأيت أنه من واجبي أن أقوم بدوري في الترويج لرأس البر، مما دعاني لإطلاق مبادرة أسميتها (صيف في رأس البر)، وقمت بالإعلان عنها على الصفحات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، وخاصة على الجروب الخاص بي وهو الأوسع انتشارا واسمه (وزارة شباب وبنات دمياط)، كما قمت بتصوير فيديوهات للمناطق السياحية والمناظر الخلابة لنشرها على أكبر عدد من المواقع والصفحات ومنها تصوير منطقة اللسان التي يلتقي بها مياه نهرالنيل بأمواج البحر الأبيض المتوسط، وتنتهي هذه المنطقة بالفنار، وكذلك شارع بورسعيد الممتد حتي اللسان وكذلك منطقة الجربي المعروفة بهدوئها، علاوة على شارع النيل الذي يعد المتنزه الليلي الشهير بالمصيف، وهناك أيضا مشروع المدن الملونة الذي تتزين به المنازل بعزبة البرج الواقعة على الضفة الأخرى بامتداد شارع النيل».

أضاف: «نفسي الناس كلها تيجي رأس البر، أنه استعد لحملة الترويج بعدد متنوع من الصور والفيديوهات وصور السيلفي لتسهم في الترويج السياحي للمصيف وجذب أكبر عدد من الرواد، وأملا في تعويض انهيار الموسم الصيفي السابق وغلق المصيف على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي كبدت أصحاب المحال والمنشآت التجارية والسياحية خسائر فادحة، وأضرت بالمصيف ضررا بالغا»، لافتا أن الحكومة أطلقت مؤخرا مبادرة «شتي في مصر»، من قبل وزارات السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، بغرض جذب السائحين المصريين إلى المدن السياحية، ما دعاه هو الآخرلإطلاق مبادرة للتسويق للمناطق المتميزة في رأس البر، والسعي لجذب أكبر عدد من المصطافين خلال الموسم الصيفي المقبل .