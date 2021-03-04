شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يبحث التعاون مع مسؤولي شركة بترول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسؤولي أحد شركات شركة البترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس فكري يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة للبترول، والمحاسب محمد محمود عبدالقوي عضو مجلس النواب.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي، فضلاً عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيدي عاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التي بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، ووجه المحافظ بإلزام المستحقين للتعويضات والإيجارات بتحصيل مستحقاتهم من خلال كارت الفلاح الذكي بحد أقصى خلال شهر أبريل القادم، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بهذا الشأن من قبل المواطنين بآلية قانونية دقيقة، فضلاً عن العمل لدراسة وافية لإنشاء طرق بديلة بعيدة عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بتلك الطرق وتحديد المساحات الزراعية المضارة لتحديد قيم التعويض اللازم.
ووجه محافظ الفيوم بنزول فريق من مجلس مركز ومدينة الفيوم، والزراعة، والري، والطرق، مع مسؤولي الشركة لمعاينة المواقع المزمع تنفيذ طرق بديلة بها لوضع الأمور في نطاقها القانوني اللازم، مؤكداً أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.
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