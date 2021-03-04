شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يبحث التعاون مع مسؤولي شركة بترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسؤولي أحد شركات شركة البترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس فكري يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة للبترول، والمحاسب محمد محمود عبدالقوي عضو مجلس النواب.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي، فضلاً عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيدي عاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التي بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، ووجه المحافظ بإلزام المستحقين للتعويضات والإيجارات بتحصيل مستحقاتهم من خلال كارت الفلاح الذكي بحد أقصى خلال شهر أبريل القادم، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بهذا الشأن من قبل المواطنين بآلية قانونية دقيقة، فضلاً عن العمل لدراسة وافية لإنشاء طرق بديلة بعيدة عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بتلك الطرق وتحديد المساحات الزراعية المضارة لتحديد قيم التعويض اللازم.

ووجه محافظ الفيوم بنزول فريق من مجلس مركز ومدينة الفيوم، والزراعة، والري، والطرق، مع مسؤولي الشركة لمعاينة المواقع المزمع تنفيذ طرق بديلة بها لوضع الأمور في نطاقها القانوني اللازم، مؤكداً أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.