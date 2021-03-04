شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لتسيير 30 رحلة طيران من ألمانيا والنمسا وسويسرا إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة إحدى الشركات اتفاقا للتعاون للبيع والتسويق مع شركة صن إكسبريس Sun Express إحدى أهم الناقلات الجوية للحركة السياحة من الأسواق العالمية إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، وبموجب الاتفاق تسير 30 رحلة منتظمة في الأسبوع بين الغردقة و14 مطارا في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبما يسهم في عودة الحركة السياحية إلى الغردقة في البحر الأحمر.