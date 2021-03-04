شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازي : السيسي أكد أن أمن السودان لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية السودانية شهدت اهتمامًا متبادلًا من البلدين خلال المرحلة الماضية.

وكشف السفير محمد حجازي، أن العلاقات المصرية السودانية بدأت تشهد تطابقًا في وجهات النظر، عن القضايا المهمة خاصة قضية سد النهضة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك مشروعات للبنية التحتية تترجم هذه العلاقات لأرض الواقع، كما هو الحال بشأن خط سكك الحديد الرابط بين مصر والسودان، والطريق البري، والمنافذ البرية، والمناورات العسكرية المشتركة التي جرت بين البلدين مؤخرًا، وهي مؤشرات أننا أمام مرحلة جديدة تستدعي تطابق وجهات النظر في البلدين.