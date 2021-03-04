شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعيش طفرة لم تحدث منذ 50 عامًا .. خبير اقتصادي بجامعة واشنطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن، إن تطوير البنية التحتية ينعكس بصورة كبيرة على النمو الاقتصادي فمصر تبني 25 مدينة ذكية ولا يوجد ما يدعو للتشكيك في مشروعات البنية التحتية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى لتطوير البنية التكنولوجية وسيشعر المواطن بثمار التطوير.

وتابع أن مصر تعيش طفرة اقتصادية لم تحدث منذ 50 عاما وسنشعر بالمردود الاقتصادي بعد انتهاء جائحة كورونا وقرب انتهاء المشروعات العملاقة التي تعد بمثابة رسالة للعالم بأننا في العصر الذهبي.

مصر تقارن بالهند والصين بعد تخطي البرازيل في النمو ونشهد تنويع وانطلاقة في الاقتصاد فلا نعتمد مثلا على البترول فقط كطاقة مستخدمة.