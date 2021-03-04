شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد تلقي أول مواطن للقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا بمركز اللقاح في مستشفى النصر التخصصي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتواجد المحافظ أثناء لحظة حصول أول مواطن على اللقاح، مطلعًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطوات تلقي المواطن للقاح منذ دخوله المستشفى، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء «الكمامات» والحفاظ على مسافات التباعد، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة، فضلًا عن قياس درجات حرارة المترددين على المركز.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.