شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال النظافة بقرى دسوق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نائبي رئيس المدينة لشؤون القرى محمد جميل، سند أبوكيلة، ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وجرى القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى، وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع والمدارس واستمرار العمل على فض أي تجمعات، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.