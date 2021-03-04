شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل بمصيف بلطيم في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات والشواطئ الستة بالمصيف، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



أكد رئيس المدينة ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة ونظافة الجزر الوسطى والكورنيش بشاطئ البحر بالمدينة، مؤكدا استمرار الحملة يومياً لانضباط الشارع ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف ٢٠٢١.