شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في «مول الفرما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به، لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع رافقة خلالها مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة والشركة المنفذة للمشروع والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق واستمع لشرح تفصيلي عن باقى الأعمال والجوانب المتعلقة بحجم إنجاز العمل بالمشروع من الاستشارى المختص.

وشدد المحافظ على المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى، وأكد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد، ويساهم في تحقيق الرواج التجارى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التي حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

أضاف أن المشروع الجديد سيقدم من خلالة خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة، وفتح العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ويتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد بأهم شارعين بالمحافظة وهو شارع مصطفي كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد على أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد أعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة في المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور أرضي وأول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة إلى مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي.