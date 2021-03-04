شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كرة القدم الأمريكية يصلون القاهرة للترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، ثلاثة من نجوم لاعبى الدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية والذين جاءوا إلى مصر فى جولة سياحية ترفيهية لقضاء أجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة بالاضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وفى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للسياحة المصرية، استقبلت نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولى هؤلاء النجوم حيث قدمت لهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية الخاصة بالمدن السياحية والمتاحف والمواقع الآثرية.

ويتضمن البرنامج السياحى الخاص بهم فى مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى القاهرة والجيزة والأسكندرية والأقصر منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادى الملوك وغيرها من المواقع الاثرية.

واستهل هؤلاء النجوم برنامجهم عصر اليوم بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول كما زاروا المتحف المصرى بالتحرير.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هؤلاء النجوم الرياضيين يتمتعون بشهرة عالمية وعدد كبير من المشجعين في أمريكا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم من مختلف الجنسيات والأعمار، مما يساهم فى الوصول إلى عدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذى تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.

وأضاف أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر فى الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر فى إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحى المصرى على أولويات أجندتهم.

تجدر الاشارة إلى أن الكرة الأمريكية تعد من أشهر وأهم الرياضات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.