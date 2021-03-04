شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يُقرر إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين، إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس وحتى الأحد الموافق 14 مارس، وذلك بناءً على ما تلقاه نقيب الصحفيين وكل أعضاء مجلس النقابة من طلبات من أعضاء النقابة بإعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج مرة أخرى.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مد فترة تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج، حيث كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر من قبل مد فترة تلقى طلبات الاشتراك فى مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الماضى.

وقال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو إرسال مندوبين من الصحف، وذلك فى أيام العمل الرسمية بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، متابعا: "تبلغ قيمة اشتراك الفرد 185 جنيهًا، ويضاف 25 جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو بـ 70%؜ من إجمالى 24 ألف جنيه للحد العادى، و70% من إجمالى 35 ألف جنيه فى الحد التكميلى للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة، بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضى".