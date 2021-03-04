شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحيةاعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية وذلك بعد إغلاقه لمدة 26 ساعة.

ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .