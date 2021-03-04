أخبار مصر

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية

0 نشر
خير راغب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحيةاعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية وذلك بعد إغلاقه لمدة 26 ساعة.

ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا